Новая звезда сети — японец, который притворяется мусором

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Новая звезда интернета — японец Сёдзи Ямасаки, который создает потрясающие видео, имитируя движения мусора.

Фото: Канал t.me/darkvoicemag by Скриншот видео канала t.me/darkvoicemag, PDM

Этот талантливый хореограф, вдохновленный природой, снимает ролики, в которых он словно повторяет танцевальные движения полиэтиленовых пакетов, пластиковых упаковок и других отходов. Более того, Сёдзи не только воссоздает движения, но и старается выглядеть как его персонажи.

Впервые Сёдзи начал снимать движения мусора во время пандемии COVID-19. Два года назад он даже объединил свои видео в короткометражный фильм, но, к его удивлению, короткие ролики, в которых он подражает танцам отходов на ветру, стали намного более популярными.

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.





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