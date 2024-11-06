Хайди Клум снялась в рекламной кампании с дочерью и 80-летней мамой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хайди Клум не устаёт подогревать к себе интерес. Тем более, что ресурс для того имеется. Она всё ещё в отличной форме.

Фото: Канал t.me/talking_pumpkin by Скриншот канала t.me/talking_pumpkin, PDM

Недавно модель приняла участие в новой рекламной кампании бренда нижнего белья, где появилась не только со своей дочерью, но и с 80-летней матерью, Эрной.

Конечно, Эрна не стала раздеваться, хотя пока опубликованы ещё не все кадры рекламы и не известно, что ждёт впереди. Сама Хайди недавно заявила, что не собирается прятать своё прекрасное тело в любом возрасте.

"Я много раз говорила, что и в 70 лет буду ходить в мини или вообще без юбки, если захочу показать свои ноги".

Уточнения

Ха́йди Ка́улитц — немецкая супермодель, актриса и телеведущая.



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