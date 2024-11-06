Бразильская модель Лучиана Хименес нашла самый простой способ омолодиться на 25 лет

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Телеведущая и модель Лучиана Хименес, некогда бывшая возлюбленная Мика Джаггера, которая увела его у жены и родила музыканту сына, нашла простой способ подать себя моложе своих лет.

Фото: YouTube канал t.me/talking_pumpkin by Скриншот видео YouTube канала t.me/talking_pumpkin, PDM

В свой 55-й день рождения она просто заказала декор к вечеринке с числом 30. И вот она уже чувствует себя на все 30.

Справедливости ради стоит отметить, что бразильянка действительно выглядит великолепно. И это видно даже без использования фильтров. Так что ей было довольно легко ввести в заблуждение гостей, не знающих о её реальном возрасте.

Уточнения

Сэр Майкл Филипп (Мик) Джа́ггер — британский рок-музыкант, актёр, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones.



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