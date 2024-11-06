Сериал Преступление и наказание бьёт рекорды по просмотрам

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинопоиск порадовал фанатов современной версии романа Фёдора Достоевского. Новая адаптация произведения культового писателя вызвала огромный резонанс.

Фото: YouTube канал ДМИТРИЙ ПОЛУНИН by Скриншот видео YouTube канала ДМИТРИЙ ПОЛУНИН, PDM

Перед премьерой был просто бешеный интерес к проекту. За первые сутки новое телешоу посмотрели больше 600 тысяч подписчиков Яндекс Плюса — это рекорд для сериалов сервиса в день премьеры! "Преступление и наказание" обогнало "Короля и Шута" и драмы "Игры".

Напомним, что показ несколько раз откладывался, ещё больше подогревая интерес зрителей. Остальные шесть серий "Преступления и наказания" выйдут 30 ноября.

Уточнения

"Преступле́ние и наказа́ние"— социально-психологический и социально-философский роман Фёдора Михайловича Достоевского.



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