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Илон Маск заявил, что звёзды поддерживают Харрис из страха потерять работу

0:53
Шоу-бизнес

Илон Маск уверен, что голливудских актёров заставляют публично поддерживать Камалу Харрис под угрозой потерять работу.

Илон Маск заявил, что звёзды поддерживают Харрис из страха потерять работу
Фото: flickr.com by Клуб владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

"Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов. Никаких угроз не нужно. Все всё прекрасно понимают", — рассказал Маск во время беседы с Джо Роганом.

Известно, что за Камалу Харрис призывают голосовать многие артисты, в том числе Дженнифер Лопес, Леди Гага, Тейлор Свифт и Карди Би.

Причём последняя попала в неловкую ситуацию, когда отключился телесуфлёр, и она не нашла своих слов для поддержки кандидата от демократов. Карди качала толпу, как на концерте и начала высказывать "собственное" мнение только после того, как телеподсказка заработала.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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