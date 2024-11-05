Отстаньте уже от меня: Егор Крид опроверг конфликт с Аминой

Егор Крид опроверг конфликт с Аминой и отсылки к ней в историях.

Он не хочет конфликтовать и публично с кем-либо ругаться в сети. Певец заявил, что ему это никогда не было нужно.

Фото: YouTube канал Егор Крид by Скриншот видео YouTube канала Егор Крид, PDM

"Отстаньте уже от меня! Когда я захочу кому-то что-то предъявить и сказать, я скажу в лицо. В свои 30 я не хочу вообще ни с кем ссориться или выяснять отношения", — написал он.

Исполнитель признался, что иногда его эмоции берут верх от того, что приходится читать и слышать фейки про самого себя. Это причиняет боль. Тогда приходит понимание, что бесполезно кричать о том, что все эти слухи неправда.

"В итоге ты себя только этим топишь и делаешь хуже", — высказался певец.

Уточнения

Его́р Крид (род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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