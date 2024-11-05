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Самая красивая внучка Никиты Михалкова подарила ему правнука на день рождения

0:33
Шоу-бизнес

Российский режиссёр Никита Михалков, отмечая свой 79-летний день рождения, получил один из самых ценных подарков, который только можно вообразить.

Самая красивая внучка Никиты Михалкова подарила ему правнука на день рождения
Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот канала t.me/etzvezdets, PDM

Самая красивая внучка знаменитого актёра подарила ему правнука. Наталья Степаненко, известная своей сдержанностью и нежеланием вести публичный образ жизни, 4 ноября впервые стала матерью.

Об этом знаменательном событии девушка сообщила в социальных сетях, сопроводив свой пост красноречивым фото.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец и ютубер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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