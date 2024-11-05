Жену Никиты Михалкова развели на покупку палёных кремов из ЦУМа

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Афёра с поддельными кремами из ЦУМа набирает обороты. Мошенники добрались до Татьяны Михалковой, журналистки Арины Шараповой и жены режиссёра Владимира Досталя Мариам.

Фото: YouTube канал Русский by Скриншот видео YouTube канала Русский, PDM

77-летней жене Никиты Михалкова написала женщина, представившаяся гендиректором ЦУМа. Она сообщила о грандиозной распродаже брендов со скидкой 70% из-за повреждённых упаковок, гарантируя, что содержимое цело. Обещала подарок за рекомендацию знакомым.

Михалкова не слышала о том, что ранее в подобную историю попала Ляйсан Утяшева и скинула предложение подругам, те — своим, и так далее. Все накупили косметики, деньги переводили на банковскую карточку. Курьер доставил заказы, повесил на ручку двери и уехал. А в них вместо дорогой косметики — дешёвая подделка.

Директорша ЦУМа пропала с радаров. Пострадавшие обратились в полицию, сумма ущерба устанавливается. Арина Шарапова и Татьяна Михалкова отказались комментировать инцидент.

Уточнения

Татья́на Евгеньевна Михалко́ва (в девичестве Соловьёва; род. 14 февраля 1947, Зальфельд, Германия) — советский и российский общественный деятель, член-корреспондент РАХ.



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