Жену Никиты Михалкова развели на покупку палёных кремов из ЦУМа

Афёра с поддельными кремами из ЦУМа набирает обороты. Мошенники добрались до Татьяны Михалковой, журналистки Арины Шараповой и жены режиссёра Владимира Досталя Мариам.
77-летней жене Никиты Михалкова написала женщина, представившаяся гендиректором ЦУМа. Она сообщила о грандиозной распродаже брендов со скидкой 70% из-за повреждённых упаковок, гарантируя, что содержимое цело. Обещала подарок за рекомендацию знакомым.
Михалкова не слышала о том, что ранее в подобную историю попала Ляйсан Утяшева и скинула предложение подругам, те — своим, и так далее. Все накупили косметики, деньги переводили на банковскую карточку. Курьер доставил заказы, повесил на ручку двери и уехал. А в них вместо дорогой косметики — дешёвая подделка.
Директорша ЦУМа пропала с радаров. Пострадавшие обратились в полицию, сумма ущерба устанавливается. Арина Шарапова и Татьяна Михалкова отказались комментировать инцидент.
Татья́на Евгеньевна Михалко́ва (в девичестве Соловьёва; род. 14 февраля 1947, Зальфельд, Германия) — советский и российский общественный деятель, член-корреспондент РАХ.
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