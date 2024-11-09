Маркетолог раскрыл техники обмана нечестных блогеров

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маркетолог Антон Хоменок объяснил, какими нечестными методами действуют некоторые блогеры, чтобы заработать деньги на своей аудитории.

Фото: Freepik by msgrowth, PDM

Эксперт отметил, что многие блогеры пренебрегают этическими принцами, что получить прибыль.

Он объяснил, что необходимо насторожиться, если инфлюенсеры предлагают лёгкий заработок на онлайн-казино, букмекерских конторах или финансовых пирамидах.

Ранее сообщалось, что со счетов королевы марафонов Елены Блиновской снят арест ради погашения многомиллиардного долга.

"Это маскированная форма азартного маркетинга, нацеленная на уязвимые группы населения, склонные к импульсивным решениям, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Маркетолог подчеркнул, что нередко блогеры некомпетентны в той области, в которой создают некий информационный продукт.

"Они не проверяют достоверность информации, предоставленной рекламодателями, и не несут никакой ответственности за последствия", — объяснил Хоменок.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.



