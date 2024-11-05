Налоговая заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова за долги

ФНС 1 ноября заблокировала счета ООО "Банда Фудс", принадлежащего популярному блогеру Гусейну Гасанову, из-за несоблюдения финансовой дисциплины и наличия четырёх исполнительных производств на сумму ₽835 тысяч.
Последнее производство связано с иском бывших партнёров из торговой фирмы "Артпласт" о возврате ₽103 тысячи. Гасанов открыл "Банду Фудс" в апреле 2023 года и планировал продавать "самые брутальные и фотогеничные" роллы, которые он рекламировал обмотанными золотыми цепями. Однако, бизнес просуществовал всего три месяца.
Партнёры из "Доставка 24" обвинили Гасанова в обмане на ₽645 тысяч и подали в суд. После этого блогер закрыл доставку, но не ликвидировал юридическое лицо. Судебные тяжбы продолжаются.
Гусе́йн Гаса́нов (род 5 июня 1994, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер.
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