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Налоговая заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова за долги

Шоу-бизнес

ФНС 1 ноября заблокировала счета ООО "Банда Фудс", принадлежащего популярному блогеру Гусейну Гасанову, из-за несоблюдения финансовой дисциплины и наличия четырёх исполнительных производств на сумму ₽835 тысяч.

Налоговая заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова за долги
Фото: YouTube канал Лагерь настроения by Скриншот видео YouTube канала Лагерь настроения, PDM

Последнее производство связано с иском бывших партнёров из торговой фирмы "Артпласт" о возврате ₽103 тысячи. Гасанов открыл "Банду Фудс" в апреле 2023 года и планировал продавать "самые брутальные и фотогеничные" роллы, которые он рекламировал обмотанными золотыми цепями. Однако, бизнес просуществовал всего три месяца.

Партнёры из "Доставка 24" обвинили Гасанова в обмане на ₽645 тысяч и подали в суд. После этого блогер закрыл доставку, но не ликвидировал юридическое лицо. Судебные тяжбы продолжаются.

Уточнения

Гусе́йн Гаса́нов (род 5 июня 1994, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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