Лера Кудрявцева показала очаровательную дочку Машу со снеговиком

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева умилила подписчиков красивым снимком с дочкой Машей.

Фото: https://www.instagram.com/leratvworld by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* фото с очаровательной шестилетней дочкой Машей от хоккеиста Игоря Макарова.

На фото девочка запечатлена на фоне милого снеговика в кепке и с носиком в виде красной ягодки.

"Снег в Москве", — подписала снимок звезда ТВ.

Поклонники осыпали дочку Кудрявцевой комплиментами.

"Машенька красивая, и снеговичок такой ладненький, симпатичный"; "Красотка"; "Маленькая лапочка"; "Красавица", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, с каким трудом она ведёт поиски няни для Маши.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской