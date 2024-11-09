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Лера Кудрявцева показала очаровательную дочку Машу со снеговиком

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева умилила подписчиков красивым снимком с дочкой Машей.

Лера Кудрявцева показала очаровательную дочку Машу со снеговиком
Фото: https://www.instagram.com/leratvworld by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* фото с очаровательной шестилетней дочкой Машей от хоккеиста Игоря Макарова.

На фото девочка запечатлена на фоне милого снеговика в кепке и с носиком в виде красной ягодки.

"Снег в Москве", — подписала снимок звезда ТВ.

Поклонники осыпали дочку Кудрявцевой комплиментами.

"Машенька красивая, и снеговичок такой ладненький, симпатичный";

"Красотка";

"Маленькая лапочка";

"Красавица", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, с каким трудом она ведёт поиски няни для Маши.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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