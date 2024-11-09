Лера Кудрявцева показала очаровательную дочку Машу со снеговиком

Телеведущая Лера Кудрявцева умилила подписчиков красивым снимком с дочкой Машей.
Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* фото с очаровательной шестилетней дочкой Машей от хоккеиста Игоря Макарова.
На фото девочка запечатлена на фоне милого снеговика в кепке и с носиком в виде красной ягодки.
"Снег в Москве", — подписала снимок звезда ТВ.
Поклонники осыпали дочку Кудрявцевой комплиментами.
"Машенька красивая, и снеговичок такой ладненький, симпатичный";
"Красотка";
"Маленькая лапочка";
"Красавица", — писали фолловеры под постом звезды.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, с каким трудом она ведёт поиски няни для Маши.
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