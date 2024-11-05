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Татьяна Овсиенко отвергла подозрения в алкоголизме и вернулась к гастролям по России

Шоу-бизнес

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко, которую подозревали в алкоголизме, вернулась к гастролям по России со старыми хитами. Певица отрицает зависимость, и это подтверждает её alcohol free райдер.

Татьяна Овсиенко отвергла подозрения в алкоголизме и вернулась к гастролям по России
Фото: YouTube канал Официальный канал Татьяны Овсиенко by Скриншот видео YouTube канала Официальный канал Татьяны Овсиенко, PDM

57-летняя Овсиенко последнее время редко появлялась на публике и почти не выступала. Сейчас она устраивает активный тур по стране, не отказывается и от корпоративов.

Татьяна споёт все свои хиты за ₽700 тысяч. Певица гастролирует с командой из 6 человек. Её требования просты: два авто бизнес-класса, один номер люкс и шесть одноместных, в номерах — чай, кофе, молоко и минералка.

Суточные на каждого — ₽7000. В гримёрке — апельсиновый, томатный и яблочный соки, минералка, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай и сливки, мясные, рыбные, сырные и овощные нарезки, а также пепельница.

До конца года у певицы запланировано ещё семь концертов. Ближайший — 7 ноября в Ярославле.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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