Инстасамка рассказала о пожаре в своей квартире: благодарна Богу, что вышла оттуда живая

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Интасамка подтвердила, что в её квартире случился сильный пожар.

Фото: https://t.me/s/instasamkacore by Телеграм-канал Интасамки is licensed under public doman

Инстасамка рассказала, что в её московской квартире действительно произошло возгорание. Экстренные службы, по её словам, прибыли оперативно. Благодаря этому удалось спасти из огня ценные вещи — фотографии, картины, ценные бумаги, парики и костюмы.

"Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега рядом не было. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда ещё утром всё было нормально", — сообщила исполнительница хита "За деньги да" в личном Telegram-канале.

Звезда отметила, что у неё до сих пор перед глазами стоит пламя.

"Это был кошмар", — объяснила знаменитость.

Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) поблагодарила всех за оказанную ей помощь в экстренной ситуации.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы «Ленинград»; ранее — инстаблогер.



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