Поклонница Арианы Гранде набила татуировку на месте автографа любимой певицы

Одна из поклонниц популярной американской исполнительницы Арианы Гранде сделала татуировку на том месте, где певица оставила ей свой автограф.
В сети появилось видео с премьеры фильма "Злая", когда у Арианы проходила автограф-сессия. Девушка попросила написать что-нибудь на её руке, чтобы затем это можно было превратить в татуировку.
Очевидцы этой сцены были умилены тем, как Ариана сначала испугалась такой необычной просьбы от поклонницы. Она несколько раз переспросила, уверена ли девушка в своих планах, и только потом написала: "Я люблю тебя".
Ариа́на Гра́нде-Буте́ра (род. 26 июня 1993, Бока-Ратон, Флорида) — американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.