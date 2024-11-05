Поклонница Арианы Гранде набила татуировку на месте автографа любимой певицы

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Одна из поклонниц популярной американской исполнительницы Арианы Гранде сделала татуировку на том месте, где певица оставила ей свой автограф.

Фото: Канал t.me/pravdadirty by Скриншот канала t.me/pravdadirty, PDM

В сети появилось видео с премьеры фильма "Злая", когда у Арианы проходила автограф-сессия. Девушка попросила написать что-нибудь на её руке, чтобы затем это можно было превратить в татуировку.

Очевидцы этой сцены были умилены тем, как Ариана сначала испугалась такой необычной просьбы от поклонницы. Она несколько раз переспросила, уверена ли девушка в своих планах, и только потом написала: "Я люблю тебя".

Уточнения

Ариа́на Гра́нде-Буте́ра (род. 26 июня 1993, Бока-Ратон, Флорида) — американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер.



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