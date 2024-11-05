Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр

2:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный режиссёр Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Цветков-Толбин прокомментировал слова Николая Цискаридзе, которого возмутили цены на билеты в ведущие театры страны.

Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0

Звезда балета Николай Цискаридзе пристыдил крупнейшие театры России за то, что они устанавливают баснословные цены на билеты, которые не могут себе купить несостоятельные люди.

"Так обстоят дела на топовые названия, такие как "Щелкунчик" или балеты в "Мариинке", в Большом театре. Потому что балет всегда считался, так сказать, валютным делом, нежели даже опера. Я работаю главным режиссёром Чувашского театра оперы и балета. У нас очень лайтовые цены, каждый может попасть на того же "Щелкунчика". Билеты начинаются, кажется, от 300 рублей", — цитирует слова эксперта Pravda.Ru .

Он отметил, что в Большом театре действительно сложно попасть на топовые спектакли.

Цветков-Толбин порекомендовал зрителям обратить внимание на спектакли "Щелкунчик", которые ставят в провинциальных театрах.

"Сесть на поезд, доехать до Воронежа и посмотреть "Щелкунчика" чуть-чуть в упрощенной версии никто не мешает. Так же в Рождество выехать из Москвы. Но те, кто хочет в Москве — конечно, надо загодя к этому готовиться", — отметил специалист.

Он не одобрил бюрократические методы раздачи талонов в театр через МФЦ, хотя признал, что это единственный способ борьбы со спекулянтами.

Эксперт объяснил, что Большой театр — это театр государственный, поэтому в него вливается огромный федеральный бюджет.

"В принципе, правительство или ещё кто-то вправе диктовать эту ценовую политику. А ценовую политику, я так понимаю, делает дирекция, потому что Министерство культуры — оно судит рублем. Покупается спектакль — значит, хороший спектакль. Не покупается спектакль — значит, надо снимать такой спектакль", — выразил своё мнение Цветков-Толбин.

Главный режиссёр Чувашского государственного театра оперы и балета пригласил зрителей посетить 15-16 ноября в Чебоксарах Михайловский оперный фестиваль, который откроется постановкой "А зори здесь тихие".

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах. Народный артист РФ (2001).



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