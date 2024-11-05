Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Головная боль из-за погоды: что делать и когда обращаться к врачу
Рыба на столе: что нужно знать, чтобы избежать паразитов
Какие бесплатные сувениры можно привезти из путешествия по Японии
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц
Как сохранить красоту кожи зимой: лучшие компоненты для ухода
Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба
ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать

Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр

2:24
Шоу-бизнес

Главный режиссёр Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Цветков-Толбин прокомментировал слова Николая Цискаридзе, которого возмутили цены на билеты в ведущие театры страны.

Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр
Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0

Звезда балета Николай Цискаридзе пристыдил крупнейшие театры России за то, что они устанавливают баснословные цены на билеты, которые не могут себе купить несостоятельные люди.

"Так обстоят дела на топовые названия, такие как "Щелкунчик" или балеты в "Мариинке", в Большом театре. Потому что балет всегда считался, так сказать, валютным делом, нежели даже опера. Я работаю главным режиссёром Чувашского театра оперы и балета. У нас очень лайтовые цены, каждый может попасть на того же "Щелкунчика". Билеты начинаются, кажется, от 300 рублей", — цитирует слова эксперта Pravda.Ru .

Он отметил, что в Большом театре действительно сложно попасть на топовые спектакли.

Цветков-Толбин порекомендовал зрителям обратить внимание на спектакли "Щелкунчик", которые ставят в провинциальных театрах.

"Сесть на поезд, доехать до Воронежа и посмотреть "Щелкунчика" чуть-чуть в упрощенной версии никто не мешает. Так же в Рождество выехать из Москвы. Но те, кто хочет в Москве — конечно, надо загодя к этому готовиться", — отметил специалист.

Он не одобрил бюрократические методы раздачи талонов в театр через МФЦ, хотя признал, что это единственный способ борьбы со спекулянтами.

Эксперт объяснил, что Большой театр — это театр государственный, поэтому в него вливается огромный федеральный бюджет.

"В принципе, правительство или ещё кто-то вправе диктовать эту ценовую политику. А ценовую политику, я так понимаю, делает дирекция, потому что Министерство культуры — оно судит рублем. Покупается спектакль — значит, хороший спектакль. Не покупается спектакль — значит, надо снимать такой спектакль", — выразил своё мнение Цветков-Толбин.

Главный режиссёр Чувашского государственного театра оперы и балета пригласил зрителей посетить 15-16 ноября в Чебоксарах Михайловский оперный фестиваль, который откроется постановкой "А зори здесь тихие".

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах. Народный артист РФ (2001).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Еда и рецепты
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
В США восхитились мощью ракетной системы Искандер-М Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин
Последние материалы
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр
Как сохранить красоту кожи зимой: лучшие компоненты для ухода
Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц
Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба
6 ноября: Антикоминтерновский курок войны, великолепный Сулейман и автор портрета маньяка
ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать
Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола
Львиную пещеру изрисовали более 48 тысяч лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.