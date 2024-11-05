86-летняя актриса Джейн Фонда — настоящий фанат мужских ступней

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У 86-летней американской актрисы Джейн Фонды довольно необычные требования к потенциальным партнёрам. Самым важным для пожилой актрисы являются не деньги, безупречная внешность или общие интересы.

Фото: commons.wikimedia.org by Жорж Биар, CC BY-SA 3.0

Для неё существует другой важный аспект, который Джейн ценит в мужчинах. Дело в том, что Фонда является настоящим фанатом мужских ступней. Люди, которые хорошо знают Джейн, утверждают, что уход за ногами для неё не просто часть ежедневной рутины, а настоящая страсть.

"Она встречается только с мужчинами, чьи ноги находятся в безупречном состоянии, — рассказывает один из инсайдеров. — Стоит ей увидеть грубую, запущенную кожу на стопах, и никакой романтики не будет!"

Уточнения

Дже́йн Се́ймур Фо́нда (род. 21 декабря 1937) — американская актриса, общественная активистка и писательница.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.