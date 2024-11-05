86-летняя актриса Джейн Фонда — настоящий фанат мужских ступней

У 86-летней американской актрисы Джейн Фонды довольно необычные требования к потенциальным партнёрам. Самым важным для пожилой актрисы являются не деньги, безупречная внешность или общие интересы.
Для неё существует другой важный аспект, который Джейн ценит в мужчинах. Дело в том, что Фонда является настоящим фанатом мужских ступней. Люди, которые хорошо знают Джейн, утверждают, что уход за ногами для неё не просто часть ежедневной рутины, а настоящая страсть.
"Она встречается только с мужчинами, чьи ноги находятся в безупречном состоянии, — рассказывает один из инсайдеров. — Стоит ей увидеть грубую, запущенную кожу на стопах, и никакой романтики не будет!"
Дже́йн Се́ймур Фо́нда (род. 21 декабря 1937) — американская актриса, общественная активистка и писательница.
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