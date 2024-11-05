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Павел Прилучный пустился в пляс в честь своего дня рождения: 37, полёт нормальный

0:49
Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный станцевал в честь своего дня рождения под хит Леонида Агутина.

Павел Прилучный пустился в пляс в честь своего дня рождения: 37, полёт нормальный
Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он пустился в пляс, сидя в некой крытой веранде в яркой футболке и модных очках.

"37! Полёт нормальный", — подписал кадры звезда сериала "Мажор".

Под видео отметилась супруга Прилучного Зепюр Брутян.

"Моя душа, люблю тебя", — написала жена артиста.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на то, что Павел Прилучный не вернул ей сына, несмотря на решение суда. Она пригласила приехать к бывшему мужу с приставами.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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