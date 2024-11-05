Ведущий борьбу за дочь с бывшей женой звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов рассказал, что его дочь переезжает в новое жильё.
Актёр, исполнивший роль Вована в сериале "Реальные пацаны", Владимир Селиванов опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он вносит в квартиру на плечах свою пятилетнюю дочь Еву от прошлого брака с Викторией Маркиной.
"Ура, моя дочь переезжает в новую квартиру", — сказал артист.
Селиванов показал наследнице интерьеры и мебель в новом жилье. Он отдельно похвастался стильной кухней и вместительными шкафами, в которых девочка поиграла в прятки с отцом.
Ранее разразился скандал. Селиванов в ответ на требования жены увеличить сумму алиментов подал встречный иск об определении места проживания ребёнка. Он обвинил экс-супругу в корысти и теперь борется за то, чтобы суд оставил дочь проживать с ним.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.