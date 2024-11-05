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Актёр Селиванов заявил о переезде дочери в новую квартиру: ура

1:07
Шоу-бизнес

Ведущий борьбу за дочь с бывшей женой звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов рассказал, что его дочь переезжает в новое жильё.

Актёр Селиванов заявил о переезде дочери в новую квартиру: ура
Фото: https://www.instagram.com/selivanov_v by Инстаграм Владимира Селиванова is licensed under public doman

Актёр, исполнивший роль Вована в сериале "Реальные пацаны", Владимир Селиванов опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он вносит в квартиру на плечах свою пятилетнюю дочь Еву от прошлого брака с Викторией Маркиной.

"Ура, моя дочь переезжает в новую квартиру", — сказал артист.

Селиванов показал наследнице интерьеры и мебель в новом жилье. Он отдельно похвастался стильной кухней и вместительными шкафами, в которых девочка поиграла в прятки с отцом.

Ранее разразился скандал. Селиванов в ответ на требования жены увеличить сумму алиментов подал встречный иск об определении места проживания ребёнка. Он обвинил экс-супругу в корысти и теперь борется за то, чтобы суд оставил дочь проживать с ним.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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