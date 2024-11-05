Чулпан Хаматова и Юлия Ауг нашли новую работу за границей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Две сбежавшие российские актрисы Юлия Ауг и Чулпан Хаматова наконец-то нашли новую работу за границей. Они представляют свой новый проект как мировую премьеру.

Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот канала t.me/etzvezdets, PDM

"Будут ставить пьесу, называется "Дайлес". Две героини — Анна (Юлия Ауг) и Соня (Чулпан Хаматова) замешаны в интригах, связанных с крупнейшим в их городе благотворительным фондом "Исцеление"", — сообщается в релизе…

Этот сюжет напоминает личную историю Чулпан Хаматовой, которая руководила крупным благотворительным фондом в России.

Пьеса будет поставлена в Рижском театре и в Русском театре в Таллине.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.



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