Натан не будет оправдываться за свое поведение на шоу: Посмотрите на свой огород

Рэпер Натан, попавший в фокус внимания из-за своих похождений во время участия в теле-шоу, записал, видеообращение, в котором сообщил, что не будет оправдываться за свое поведение. Певец отметил, что человек, чьё мнение ему важно, не подписан на его соцсети.

Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот видео канала t.me/etzvezdets, PDM

"Ребят, посмотрите на свой огород. Там наверное бурьяном все поросло, а вы такие умные мне что-то советуете. Спасибо, конечно. Для всех адекватных людей скажу: да, это было. Возможно, кто-то посмотрит на это, и для себя сделает выводы — как так делать не надо", — обратился музыкант.

Ранее Бьянка тоже ответила на слухи о связи с Натаном и объяснила их поцелуй порывом, когда вдруг на секунду кажется, что это твоё. Но на самом деле она влюблена в другого человека, который никогда ни при каких условиях не появится ни в каком теле-шоу.

Уточнения

Рэп — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя "рифму, ритмичную речь и уличный жаргон", которая исполняется или произносится нараспев под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент.



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