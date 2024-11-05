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Натан не будет оправдываться за свое поведение на шоу: Посмотрите на свой огород

Шоу-бизнес

Рэпер Натан, попавший в фокус внимания из-за своих похождений во время участия в теле-шоу, записал, видеообращение, в котором сообщил, что не будет оправдываться за свое поведение. Певец отметил, что человек, чьё мнение ему важно, не подписан на его соцсети.

Натан не будет оправдываться за свое поведение на шоу: Посмотрите на свой огород
Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот видео канала t.me/etzvezdets, PDM

"Ребят, посмотрите на свой огород. Там наверное бурьяном все поросло, а вы такие умные мне что-то советуете. Спасибо, конечно. Для всех адекватных людей скажу: да, это было. Возможно, кто-то посмотрит на это, и для себя сделает выводы — как так делать не надо", — обратился музыкант.

Ранее Бьянка тоже ответила на слухи о связи с Натаном и объяснила их поцелуй порывом, когда вдруг на секунду кажется, что это твоё. Но на самом деле она влюблена в другого человека, который никогда ни при каких условиях не появится ни в каком теле-шоу.

Уточнения

Рэп — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя "рифму, ритмичную речь и уличный жаргон", которая исполняется или произносится нараспев под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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