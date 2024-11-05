Психолог объяснила громкое возвращение Сергея Шнурова в шоу-бизнес

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Алина Солдатенкова объяснила, почему Сергей Шнуров после долгого затишья вернулся к бурной деятельности.

Фото: https://t.me/s/leningradshnurov by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman

Алина Солдатенкова предположила, что внезапное возвращение Сергея Шнурова в шоу-бизнес связано с эмоциональным состоянием лидера группы "Ленинград".

Ранее продюсер объяснил причину падения гонораров в два раза солиста группы "Ленинград".

"Шнурову сейчас 51 год. Вероятно, он преодолел кризис среднего возраста. Теперь же, набравшись сил во время размеренной и уединенной семейной жизни, он, вероятно, вспомнил свое "я" и решил вернуться на сцену", — цитирует слова психолога "Вечерняя Москва".

Сергей Шнуров иногда выступал и во время своего брака с Ольгой Абрамовой. За часовое выступление на корпоративах и частных мероприятиях артист запрашивал 20 миллионов рублей. Гонорар солиста "Ленинграда" достигал 90 миллионов рублей.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград».



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