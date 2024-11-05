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Маркетолог предупредила Инстасамку об опасности сотрудничества со Шнуровым

1:02
Шоу-бизнес

Маркетолог Елена Фоменко объяснила, выиграет ли группа "Ленинград" от сотрудничества с блогером Инстасамкой, и наоборот.

Маркетолог предупредила Инстасамку об опасности сотрудничества со Шнуровым
Фото: https://vk.com/s_shnurov by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman

Эксперт в сфере маркетинга считает, что Сергей Шнуров выбрал хороший способ напомнить публике о себе, пригласив в группу блогера Инстасамку.

Ранее Сергей Шнуров прокомментировал новость о своей коллаборации с Инстасамкой.

Фоменко обратила внимание на широкий общественный резонанс, вызванный этой новостью.

"Это интересный ход, имеющий перспективу. Доходы у такого объединения вырастут значительно", — цитирует слова маркетолога "Вечерняя Москва".

Она отметила, что цены на выступления артистов вырастут, так как каждый из них имеет поклонников в своей возрастной категории.

Специалист предупредила Инстасамку о том, что она может потеряться в тени группы "Ленинград", поэтому для неё сотрудничество со Шнуровым может быть опасным.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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