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Мама Ксении Собчак подарила дочери фанерного Путина: тонус во всём теле

0:51
Шоу-бизнес

Сенатор Людмила Нарусова устроила Ксении Собчак необычный сюрприз в день её рождения.

Мама Ксении Собчак подарила дочери фанерного Путина: тонус во всём теле
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на котором она медленно открывает дверь в свою спальню и видит фанерную фигуру Владимира Путина при полном параде с букетом цветов в руках.

"Мама у меня — лучшая на свете. ЧЮ — пушка! С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ. ДР начался с тонуса во всём теле, скажу я вам", — написала журналистка под кадрами.

Ксения отметила, что её родительница обладает отменным чувством юмора. Собчак 5 ноября исполнилось 43 года. 

Константин Богомолов тоже публично поздравил жену, назвав её молнией.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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