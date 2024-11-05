Мама Ксении Собчак подарила дочери фанерного Путина: тонус во всём теле

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сенатор Людмила Нарусова устроила Ксении Собчак необычный сюрприз в день её рождения.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на котором она медленно открывает дверь в свою спальню и видит фанерную фигуру Владимира Путина при полном параде с букетом цветов в руках.

"Мама у меня — лучшая на свете. ЧЮ — пушка! С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ. ДР начался с тонуса во всём теле, скажу я вам", — написала журналистка под кадрами.

Ксения отметила, что её родительница обладает отменным чувством юмора. Собчак 5 ноября исполнилось 43 года.

Константин Богомолов тоже публично поздравил жену, назвав её молнией.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.



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