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Богомолов поздравил Ксению Собчак с днём рождения: ты — молния

0:58
Шоу-бизнес

Режиссёр Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак в день её рождения.

Богомолов поздравил Ксению Собчак с днём рождения: ты — молния
Фото: https://www.instagram.com/konbog75 by Инстаграм Константина Богомолова is licensed under public doman

Константин Богомолов опубликовал в "Инстаграме"* фото супруги Ксении Собчак. На фото лучезарно улыбающаяся журналистка кружится на фоне красивой набережной в кожаном платье и сумкой гармошкой.

"Ты — молния, молния. Тайна из тайн, любимая, с днём рождения!" — написал под фотографией театральный режиссёр.

Свой пост он сопроводил песней Ильи Лагутенко "Молния".

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 43 года. Она отреагировала на поздравление мужа, оставив под его постом смайлик в виде красного сердца.

Ранее Ксения Собчак высмеяла новый образ Натальи Поклонской.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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