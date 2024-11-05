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Майк Тайсон признался, что тискал и целовал Хасбика, так как принял его за ребёнка

0:43
Шоу-бизнес

Американский боксёр Майк Тайсон объяснил, почему так странно вёл себя с блогером Хасбиком.

Майк Тайсон признался, что тискал и целовал Хасбика, так как принял его за ребёнка
Фото: https://vk.com/hasbik221 by ВК-аккаунт блогера Хасбика is licensed under public doman

Майк Тайсон однажды встречался со звездой Дагестана блогером Хасбиком. Спортсмен заключил в объятия звезду Интернета, который из-за генетичнеской аномалии перестал расти.

Майк Тайсон тискал и целовал блогера будучи уверенным, что перед ним — маленький ребёнок.

"Я думал, это ребёнок, я всегда так обращаюсь с детьми. Ему 26 лет? Я не знал", — объяснил свою ошибку боксёр.

Ранее блогер Хасбик испугался уголовного наказания. Он заявил, что ему нужен хороший адвокат.

Уточнения

Хасбулла́ Магоме́дович Магоме́дов (род. 7 июля 2002, Махачкала[уточнить]), более известный как Ха́сбик, — российский видеоблогер. Имеет неустановленную генетическую аномалию, из-за которой во взрослом возрасте отличается детской внешностью, неразборчивой речью и ростом менее 100 см.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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