Алёна Водонаева заявила, что не собирается готовить еду своему жениху

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему не будет тратить время на приготовление еды для своего потенциального избранника.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева заявила, что не намерена готовить завтраки, обеды и ужины своему возлюбленному, чтобы доказать ему свою любовь.

"Если влюблюсь — пусть ведёт меня в ресторан, там и поедим", — выразила свою позицию знаменитость.

Она отметила, что проведёт время с пользой, пока они с женихом будут ждать заказ в ресторане. В это время звезда будет заполнять свой Telegram-канал.

Ранее Алёна Водонаева пристыдила Зепюр Брутян на фоне борьбы за детей Павла Прилучного и Агату Муцениеце.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



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