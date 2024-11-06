Ещё в прошлом году американская модель Ким Кардашьян приобрела на аукционе "Крест Принцессы Дианы", который был продан за 200 тысяч долларов.
Это уникальное ювелирное украшение, инкрустированное бриллиантами и аметистами, было на Диане во время её появления на благотворительном вечере в Лондоне в далёком 1987 году.
И вот, недавно у Ким появилась возможность продемонстрировать это великолепие. Поклонники оценили приобретение и отметили, что в данном случае пленительные формы модели выглядят не менее роскошно.
Ким Ноэ́ль Кардашья́н (род. 21 октября 1980, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.