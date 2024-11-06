Ким Кардашьян показала украшение принцессы Дианы за 200 тысяч долларов

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ещё в прошлом году американская модель Ким Кардашьян приобрела на аукционе "Крест Принцессы Дианы", который был продан за 200 тысяч долларов.

Фото: Канал t.me/paparazzi_ru/ by Скриншот канала t.me/paparazzi_ru/, PDM

Это уникальное ювелирное украшение, инкрустированное бриллиантами и аметистами, было на Диане во время её появления на благотворительном вечере в Лондоне в далёком 1987 году.

И вот, недавно у Ким появилась возможность продемонстрировать это великолепие. Поклонники оценили приобретение и отметили, что в данном случае пленительные формы модели выглядят не менее роскошно.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (род. 21 октября 1980, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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