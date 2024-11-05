Яна Рудковская похвасталась сказочным тортом с маленьким Плющенко: марципановый Евгений

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская показала чудесное кондитерское изделие, украшенное фигуркой мужа Евгения Плющенко.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman

Яна Рудковская креативно поздравила супруга Евгения Плющенко с днём рождения. Она организовала праздник для мужа на льду. Центром ледового хоровода стал сказочный по красоте торт в форме восточного замка.

Изюминкой торта стала маленькая фигурка звезды фигурного катания. Миниатюрный Плющенко выходил из дверей замка и кружился в танце.

"Мой микро марципановый Евгений. Браво. Лучшие!" — написала под кадрами Рудковская.

3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 42 года. На льду его поздравили сыновья Александр и Арсений. Мальчики облачились в наряды из спектакля "Щелкунчик".

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.