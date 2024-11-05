Николай Цискаридзе возмущён огромными ценами на билеты в московские театры

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Звезда балета Николай Цискаридзе объяснил, почему недоволен ценовой политикой ведущих российских театров.

Фото: https://vk.com/tsiskaridzenikolayofficial by ВК-аккаунт Николая Цискаридзе is licensed under public doman

Николая Цискаридзе возмущает то, что многие россияне не могут позволить себе приобщиться к высокому искусству и купить билет на спектакль в центральные московские театры.

Артист балета отметил, что цены на билеты настолько огромные, что их могут приобрести только состоятельные люди.

"Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это… Люди не в состоянии приобрести билеты", — цитирует слова Цискаридзе "РИА Новости"

Ему не нравится и то, что часто билеты попадают в руки спекулянтов, которые на Театральной площади продают их втридорога.

Цискаридзе в одном из своих интервью отмечал, что нередко зал в Большом театре частично пустует, так как места заранее выкуплены для высокопоставленных лиц.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах. Народный артист РФ (2001).



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