Ольга Бузова забралась на одну из самых высоких башен мира с флагом России

Поющая ведущая Ольга Бузова преодолела страх высоты и взобралась на башню Чжунъюань в Китае.
Вслед за звездой "Дома-2" Викторией Боней покорением высоких точек планеты занялась и Ольга Бузова.
Знаменитость опубликовала в социальных сетях кадры, на которых она балансирует со страховкой в виде тросов на краю башни Чжунъюань. С собой звезда взяла миниатюрный флаг России и помахала им с обрыва, пугливая заглядывая вниз.
"388 метров над землей. По состоянию на 2012 год была одной из десяти самых высоких башен в мире", — написала под кадрами Ольга.
Ранее Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты, гору Эверест.
Чжунъюа́нь (кит. упр. 中原, пиньинь Zhōngyuán, буквально: «Центральный район») — район городского подчинения городского округа Чжэнчжоу провинции Хэнань (КНР).
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