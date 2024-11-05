Ольга Бузова забралась на одну из самых высоких башен мира с флагом России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова преодолела страх высоты и взобралась на башню Чжунъюань в Китае.

Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Вслед за звездой "Дома-2" Викторией Боней покорением высоких точек планеты занялась и Ольга Бузова.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях кадры, на которых она балансирует со страховкой в виде тросов на краю башни Чжунъюань. С собой звезда взяла миниатюрный флаг России и помахала им с обрыва, пугливая заглядывая вниз.

"388 метров над землей. По состоянию на 2012 год была одной из десяти самых высоких башен в мире", — написала под кадрами Ольга.

Ранее Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты, гору Эверест.

Уточнения

Чжунъюа́нь (кит. упр. 中原, пиньинь Zhōngyuán, буквально: «Центральный район») — район городского подчинения городского округа Чжэнчжоу провинции Хэнань (КНР).



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