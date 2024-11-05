Лиза Арзамасова показала сына от Ильи Авербуха и сына Лёву: братья красавчики

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сфотографировала вместе сына Лёву и старшего сына от Ильи Авербуха.
Лиза Арзмасова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлены старший наследник Ильи Авербуха, 20-летний Мартин, сын фигуриста от первого брака с Ириной Лобачёвой. На снимке парень сидит со своим младшим братом Лёвой (общим ребёнком Арзамасовой и Авербуха).
"Братья сегодня вместе посмотрели восхитительную постановку папы "Кармен"! Надеюсь, что очень скоро и сестричка к ним сможет присоединиться", — написала актриса под фото.
Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.
"Красивые какие братья! Лёвушка всегда такой стильный";
"Какие замечательные братья""
"Такие братья красавчики. Так интересно их видеть вместе", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.