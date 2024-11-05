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Лиза Арзамасова показала сына от Ильи Авербуха и сына Лёву: братья красавчики

1:06
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сфотографировала вместе сына Лёву и старшего сына от Ильи Авербуха.

Лиза Арзамасова показала сына от Ильи Авербуха и сына Лёву: братья красавчики
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзмасова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлены старший наследник Ильи Авербуха, 20-летний Мартин, сын фигуриста от первого брака с Ириной Лобачёвой. На снимке парень сидит со своим младшим братом Лёвой (общим ребёнком Арзамасовой и Авербуха).

"Братья сегодня вместе посмотрели восхитительную постановку папы "Кармен"! Надеюсь, что очень скоро и сестричка к ним сможет присоединиться", — написала актриса под фото.

Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.

"Красивые какие братья! Лёвушка всегда такой стильный";

"Какие замечательные братья""

"Такие братья красавчики. Так интересно их видеть вместе", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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