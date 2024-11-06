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Внебрачные дети Владислава Стржельчика: неизвестная династия

1:24
Шоу-бизнес

О существовании этой актёрской династии знают немногие, ведь ни один из сыновей знаменитого актёра Владислава Стржельчика не носит его фамилию. Официально актёр признал только дочь от первого брака.

Внебрачные дети Владислава Стржельчика: неизвестная династия
Фото: Канал t.me/vnimanie_motor by Скриншот канала t.me/vnimanie_motor, PDM

Во втором браке детей у него не было, но зато появилось трое внебрачных сыновей. Первый сын Евгений родился в 1954 году. Он непубличный человек и кандидат физико-математических наук.

Роман с гримёром Юлией длился несколько лет, и в 1973 году у них родился сын. Она дала ему свою фамилию, а отчество своего отца — Исаев Дмитрий Алексеевич. Он стал актёром и снялся в 64 фильмах.

В 1981 году у Стржельчика родился ещё один сын — Илья Владиславович Коврижных. Его мать — театровед Наталья Борисова. От отца он унаследовал только отчество. Илья тоже стал актёром и сыграл в 35 фильмах.

Талантливейший артист Владислав Стржельчик за свою жизнь не справился только с одной ролью — отца своих детей. Он не общался ни с дочерью от первого брака, ни с внебрачными сыновьями. Актёру так и не хватило смелости официально их признать.

Уточнения

Владисла́в Игна́тьевич Стрже́льчик (31 января 1921, Петроград, РСФСР — 11 сентября 1995, Санкт-Петербург, Россия) — советский и русский актёр театра и кино, педагог. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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