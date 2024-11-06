Внебрачные дети Владислава Стржельчика: неизвестная династия

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О существовании этой актёрской династии знают немногие, ведь ни один из сыновей знаменитого актёра Владислава Стржельчика не носит его фамилию. Официально актёр признал только дочь от первого брака.

Фото: Канал t.me/vnimanie_motor by Скриншот канала t.me/vnimanie_motor, PDM

Во втором браке детей у него не было, но зато появилось трое внебрачных сыновей. Первый сын Евгений родился в 1954 году. Он непубличный человек и кандидат физико-математических наук.

Роман с гримёром Юлией длился несколько лет, и в 1973 году у них родился сын. Она дала ему свою фамилию, а отчество своего отца — Исаев Дмитрий Алексеевич. Он стал актёром и снялся в 64 фильмах.

В 1981 году у Стржельчика родился ещё один сын — Илья Владиславович Коврижных. Его мать — театровед Наталья Борисова. От отца он унаследовал только отчество. Илья тоже стал актёром и сыграл в 35 фильмах.

Талантливейший артист Владислав Стржельчик за свою жизнь не справился только с одной ролью — отца своих детей. Он не общался ни с дочерью от первого брака, ни с внебрачными сыновьями. Актёру так и не хватило смелости официально их признать.

Уточнения

Владисла́в Игна́тьевич Стрже́льчик (31 января 1921, Петроград, РСФСР — 11 сентября 1995, Санкт-Петербург, Россия) — советский и русский актёр театра и кино, педагог.



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