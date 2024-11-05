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Ксения Бородина заметила новый тренд: женщины перестали скрывать морщины

1:06
Шоу-бизнес

Ксения Бородина заметила в социальных сетях новый тренд: женщины перестали скрывать морщины, а, наоборот, начали демонстрировать их.

Ксения Бородина заметила новый тренд: женщины перестали скрывать морщины
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Этот феномен вызвал у ведущей вопросы: насколько нормальна такая чрезмерная сосредоточенность на внешности и где проходит грань между стремлением к ухоженности и постоянным желанием улучшить себя?

Также она отметила, что в последнее время появляется всё больше видео, в которых девушки рассказывают о том, как они избавляются от филлеров в губах или других частях лица, стремясь к естественности.

Бородина напомнила, что буквально на днях писала о фильме "Субстанция" с Деми Мур в главной роли. Эта картина вызвал широкий резонанс, поскольку в ней затрагиваются серьёзные темы, показывающие, на что готовы пойти женщины, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Тем не менее, по словам телеведущей, женщины по-прежнему стремятся к самосовершенствованию и изменениям, стремясь достичь недостижимого идеала.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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