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В Москве горела съёмная квартира Инстасамки, пострадал шкаф за миллион

1:23
Шоу-бизнес

В Москве сгорела съёмная квартира известной рэп-исполнительницы Инстасамки. Причиной пожара стала неосторожность при использовании камина и плохая вентиляция.

В Москве горела съёмная квартира Инстасамки, пострадал шкаф за миллион
Фото: YouTube канал ИНСТАСАМКА by Скриншот видео YouTube канала ИНСТАСАМКА, PDM

Инцидент произошёл днём 4 ноября в квартире на Тверском бульваре, которую певица снимала вместе с мужем. Они въехали туда год назад и платили за аренду 550 тысяч рублей в месяц. Жили спокойно, соседей не беспокоили.

По предварительной версии, пожар начался из-за небрежного обращения с камином. Загорелась вентиляция, и огонь перекинулся на деревянную кровлю жилища. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, из них 65 — обрешётник кровли и 15 — вещи в квартире.

Пострадавших нет, размер материального ущерба уточняется. Известно, что подгорел и нуждается в реставрации шкаф стоимостью около 1 миллиона рублей.

Особняк, где произошло ЧП, был построен в 1906 году как доходный дом купца Коровина и стал местом паломничества богемной молодёжи того времени.

Одну из квартир занимали сёстры Синяковы-Мамоновы, музы русских футуристов. У них бывали Владимир Маяковский, Лиля Брик, Велимир Хлебников и Борис Пастернак.

Уточнения

Инстаса́мка (настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы Ленинград

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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