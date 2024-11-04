Знакомые Кирилла Емельянова заявили, что актёр спивается

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В программе "Звёзды сошлись" иллюзионист Сергей Сафронов поделился своими мыслями о том, что актёр, известный по сериалу "Кадетство" Кирилл Емельянов, столкнулся с серьёзными жизненными трудностями и испытывает алкогольную зависимость.

Фото: rutube.ru by канал Кирилл Емельянов, PDM

Сергей рассказал, что знаком с актёром, которого когда-то нанял для своего проекта. Сейчас, по его словам, в жизни Емельянова наступили непростые времена.

"Однажды он написал мне сообщение: "Сергей, дай мне денег в долг". Я не смог отказать ему в этой просьбе. Сейчас Кирилл, как мне кажется, находится под сильным влиянием какой-то зависимости. Я думаю, что он злоупотребляет алкоголем", — поделился иллюзионист.

Бывшая жена актёра Екатерина Директоренко рассказала, что подала на алименты после того, как он перестал участвовать в жизни детей. На сегодняшний день он должен выплачивать по 24 тысячи рублей на каждого ребёнка. Общая сумма долга Емельянова составляет более 700 тысяч рублей.

"Приставы говорят, что он в розыске… Он не может никуда выезжать, потому что у него нет прав", — добавила Екатерина.

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Уточнения

Кири́лл Леони́дович Емелья́нов (род. 15 апреля 1991, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, получивший известность благодаря сериалу «Кадетство» и киножурналу «Ералаш».



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