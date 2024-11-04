Яна Рудковская уличила Алину Загитову во лжи и предложила пари

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Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на недавнее интервью фигуристки Алины Загитовой и предложила ей пари. В своём Telegram-канале она обратилась к спортсменке с предложением сравнить интерес зрителей к их ледовым шоу. Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Рудковской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Яна Рудковская отметила, что всегда с большим вниманием следит за успехами Алины Загитовой, но попросила не искажать информацию о продажах билетов на её представление.

"Тогда давайте сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь, я получу твои цифры, и мы сравним коэффициенты наших представлений", — написала Яна Рудковская.

Кроме того, бизнесвумен обвинила Алину Загитову в том, что она использовала некоторые элементы из её шоу. Она перечислила конкретные элементы и подчеркнула, что в любой сфере такое воровство контента считается неприемлемым.

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Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



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