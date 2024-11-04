Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Бьянка оправдалась за поцелуи с ловеласом Натаном
Как правильно выбрать шторы для кухни и балкона
Геометрическая прогрессия: экспоненциальный рост данных в интернете близок к скачку
Протесты против итогов выборов начались в Тбилиси
Константин Эрнст сравнил изобретателя США Стива Джобса с Адольфом Гитлером
Врач предупредила об опасности длительного стресса
Россияне жалуются на вирус Коксаки в школах и детсадах
Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером
Украинцы стали лидерами преступности среди мигрантов — немецкая BKA

Яна Рудковская уличила Алину Загитову во лжи и предложила пари

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на недавнее интервью фигуристки Алины Загитовой и предложила ей пари. В своём Telegram-канале она обратилась к спортсменке с предложением сравнить интерес зрителей к их ледовым шоу.

Яна Рудковская уличила Алину Загитову во лжи и предложила пари
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Рудковской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Яна Рудковская отметила, что всегда с большим вниманием следит за успехами Алины Загитовой, но попросила не искажать информацию о продажах билетов на её представление.

"Тогда давайте сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь, я получу твои цифры, и мы сравним коэффициенты наших представлений", — написала Яна Рудковская.

Кроме того, бизнесвумен обвинила Алину Загитову в том, что она использовала некоторые элементы из её шоу. Она перечислила конкретные элементы и подчеркнула, что в любой сфере такое воровство контента считается неприемлемым.

Ранее Ольга Орлова поделилась своим мнением о пластической хирургии.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Садоводство, цветоводство
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой Аудио 
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Последние материалы
Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай
Как приготовить кулинарный шедевр из кефира и куриной грудки
Какие привычки кошек могут смутить хозяев и удивить гостей
Знакомые Кирилла Емельянова заявили, что актёр спивается
NASA уточняет планы посадки на луну: новые цели для Артемиды III
Виктор Дробыш раскритиковал выступление Ларисы Долиной: ужас какой-то
Интерьер, который всегда остаётся чистым
Россияне сообщают о распространении вируса Коксаки в садиках и школах
Яна Рудковская уличила Алину Загитову во лжи и предложила пари
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.