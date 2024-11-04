Ольга Орлова высказалась о пластических операциях: хочу овал лица

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась, что не обращается к пластической хирургии, потому что боится операций. Однако она отметила, что хотела бы изменить в себе некоторые черты.

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain

Ольга Орлова назвала себя "самым строгим критиком" и призналась, что ей хотелось бы изменить овал лица. Однако она не решается на этот шаг из-за страха.

"Я тоже хочу изменить овал лица, но мне страшно. Пока я решила действовать с помощью аппаратных процедур в салонах красоты", — сказала исполнительница.

Ранее Ольга Орлова рассказывала, что смогла похудеть на 10 кг за две недели после родов, не ограничивая себя в питании. По её словам, с появлением малышки она стала больше двигаться и вести активный образ жизни.

Ранее Бари Алибасов поделился своими воспоминаниями о первой встрече с седьмой женой.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



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