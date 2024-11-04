Продюсер Бари Алибасов рассказал о первой встрече с седьмой женой 40 лет назад

Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что впервые встретил свою седьмую жену Елену 40 лет назад.

Фото: rutube.ru by канал НТВ, PDM

В своём личном блоге он опубликовал свежий снимок с возлюбленной и объяснил, что их знакомство произошло на концерте группы "Интеграл", куда Елена пришла вместе с отцом.

"Кстати, маму Ленчика звали Зинаида. А познакомился я (как ни покажется это удивительным) в городке Борзя 40 лет назад", — написал музыкант.

Бари Алибасов был очарован Еленой Калининой, которая работала у него сиделкой. Он уверяет, что его возлюбленной не нужны его деньги и слава, так как всё его наследство по завещанию перейдёт к единственному сыну — Бари Алибасову-младшему.

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Уточнения

Ба́ри (Бауыржан) Кари́мович Алиба́сов (каз. Бауыржан Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский казахский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).



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