Певцу Амирчику не удалось попасть на свой собственный концерт

У певца Амирхана Батабаева, известного под сценическим псевдонимом Амирчик, возникли проблемы с посещением собственного концерта.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", 21-летний певец Амирчик из Киргизии должен был спеть 3 ноября в рамках мероприятия "Звезды хайпа", однако обстоятельства помешали ему попасть на концерт.
Исполнителю хита "Это любовь" пришлось оправдываться перед фанатами.
"Я очень расстроен (моя сумка с документами или потеряна, или
украдена. Скоро вылет… А вылететь я не могу!" — объяснил молодой исполнитель в социальных сетях.
Певец отметил, что встреча, вероятно, будет перенесена.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что ей разрешено выступать не во всех регионах России.
Кыргызста́н или Кирги́зия (кирг. Кыргызстан [qɯrʁɯzˈstɑn]), официально — Кыргы́зская Респу́блика (согласно Конституции Кыргызстана), в некоторых источниках — Кирги́зская Респу́блика (кирг. Кыргыз Республикасы, аббревиатура — КР), — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.
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