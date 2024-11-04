Певцу Амирчику не удалось попасть на свой собственный концерт

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У певца Амирхана Батабаева, известного под сценическим псевдонимом Амирчик, возникли проблемы с посещением собственного концерта.

Фото: https://vk.com/amirchik_music by ВК-аккаунт певца Амирчика is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", 21-летний певец Амирчик из Киргизии должен был спеть 3 ноября в рамках мероприятия "Звезды хайпа", однако обстоятельства помешали ему попасть на концерт.

Исполнителю хита "Это любовь" пришлось оправдываться перед фанатами.

"Я очень расстроен (моя сумка с документами или потеряна, или

украдена. Скоро вылет… А вылететь я не могу!" — объяснил молодой исполнитель в социальных сетях.

Певец отметил, что встреча, вероятно, будет перенесена.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что ей разрешено выступать не во всех регионах России.

Уточнения

Кыргызста́н или Кирги́зия (кирг. Кыргызстан [qɯrʁɯzˈstɑn]), официально — Кыргы́зская Респу́блика (согласно Конституции Кыргызстана), в некоторых источниках — Кирги́зская Респу́блика (кирг. Кыргыз Республикасы, аббревиатура — КР), — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.





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