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Отар Кушанашвили высказался о дочери Любови Успенской: пустой персонаж

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили в своём авторском шоу "КАКОВО?!" высказал мнение о дочери певицы Любови Успенской Татьяне Плаксиной, назвав её "пустым персонажем". Он призвал артистку перестать излишне опекать свою 35-летнюю наследницу, иначе ситуация может принять неприятный оборот.

Отар Кушанашвили высказался о дочери Любови Успенской: пустой персонаж
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Отар Кушанашвили с уважением относится к Любови Успенской, но отметил, что её дочь не обладает должным вокалом и исполняет посредственные песни. Он также признался, что не был осведомлён о возрасте Татьяны Плаксиной и считал её старше.

В ходе своего выступления Отар Кушанашвили поделился своим опытом воспитания детей. Он рассказал, что разрешает им делать всё, что они пожелают, но предупреждает, что если они не будут его слушаться, то могут повторить судьбу Мурата Насырова.

Ранее Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.
 

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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