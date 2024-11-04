Погребняк раскритиковала идею разыгрывать автомобили среди новорождённых

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему ей не нравится инициатива разыгрывать машины среди новорождённых детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Мария Погребняк прокомментировала новость о том, что в Госдуме предложили разыгрывать в лотерею квартиры и автомобили среди новорождённых.

"Серьёзно? Лотерея для стимулирования рождаемости? Есть ощущение, что это предложение исключительно для игроманов", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она представила ситуацию, что отец на совершеннолетие сына объявляет ему, что они с матерью решили его произвести на свет ради "чёрной лады", однако наследник не оправдал возложенных на него надежд.

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.



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