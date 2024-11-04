Погребняк раскритиковала идею разыгрывать автомобили среди новорождённых

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему ей не нравится инициатива разыгрывать машины среди новорождённых детей.
Мария Погребняк прокомментировала новость о том, что в Госдуме предложили разыгрывать в лотерею квартиры и автомобили среди новорождённых.
"Серьёзно? Лотерея для стимулирования рождаемости? Есть ощущение, что это предложение исключительно для игроманов", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Она представила ситуацию, что отец на совершеннолетие сына объявляет ему, что они с матерью решили его произвести на свет ради "чёрной лады", однако наследник не оправдал возложенных на него надежд.
Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.
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