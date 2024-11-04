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Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева в интервью Ксении Собчак рассказала о своей настоящей фамилии — Бабасян. Из-за насмешек одноклассников в школе спортсменка приняла решение сменить её.

Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

По словам Евгении, идея взять фамилию Медведевой возникла у неё во время работы с тренером Этери Тутберидзе. Раньше она не обращала внимания на созвучность имени и фамилии, но теперь считает это сочетание очень красивым.

"Я никогда раньше не говорила об этом, потому что меня сильно травили из-за моей фамилии. Это было очень неприятно. Насмешки? Вероятно, из-за того, что я была маленькой, щуплой и беззащитной, дети отыгрывались на мне. Моя фамилия часто становилась объектом их внимания, и они относились к ней как к оскорблению", — поделилась своими переживаниями Евгения.

Спортсменка очень благодарна своим маме и бабушке за возможность сменить фамилию. Особенно учитывая, что с отцом она виделась всего несколько раз в жизни.

Ранее Алина Загитова также поделилась своим отношением к шоу-бизнесу.

 

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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