Алина Загитова рассказала о своём отношении к шоу-бизнесу

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В интервью Надежде Стрелец олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась своими мыслями о том, что не стремится к участию в шоу-бизнесе, но продолжает искать свой стиль и неповторимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

После того как она попробовала себя в роли ведущей в "Ледниковом периоде" и певицы, её творчество подверглось критике. Однако Алина не отчаивается и уверена, что способна сама себя критиковать, причём довольно жёстко. Она объяснила, что её выступления с Zivert и Люсей Чеботиной были лишь экспериментами.

"Есть обоснованная критика, а есть собственная. Вы думаете, я не критикую себя? Я самый большой критик себя. Я сделала работу над ошибками, и это самое важное", — подчеркнула Загитова.

Также в этом интервью спортсменка заверила, что не могла скопировать программу Евгения Плющенко для своего ледового шоу, так как не смотрела её.

Ранее Айза уже высказывалась о своих чувствах к Олегу Майами и Ольге Бузовой.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



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