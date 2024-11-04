Жена Петросяна поставила хейтеров на место: проходите мимо молча

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в очередной раз осадила тех, кто пишет ей гадости в социальных сетях.
Татьяна Брухунова поделилась очередной подборкой осенних образов. Подписчики жены юмориста обратили внимание на то, что в её аккаунте "Инстаграма"* царит полная идиллия. Фолловеры только посылают Татьяне лучики добра.
Она объяснила, как ей так удалось дисциплинировать интернет-публику.
"Почему у вас всегда одни хвалебные комменты?" — поинтересовались фолловеры у жены Петросяна.
"Потому что все недовольные уходят в бан. Посудите сами — зачем мне здесь люди, которые не умеют держать свои негативные эмоции при себе? Не нравится — проходим мимо. Желательно, молча", — написала Брухунова в ответ на вопрос.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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