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Жена Петросяна поставила хейтеров на место: проходите мимо молча

0:59
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в очередной раз осадила тех, кто пишет ей гадости в социальных сетях.

Жена Петросяна поставила хейтеров на место: проходите мимо молча
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова поделилась очередной подборкой осенних образов. Подписчики жены юмориста обратили внимание на то, что в её аккаунте "Инстаграма"* царит полная идиллия. Фолловеры только посылают Татьяне лучики добра.

Она объяснила, как ей так удалось дисциплинировать интернет-публику.

"Почему у вас всегда одни хвалебные комменты?" — поинтересовались фолловеры у жены Петросяна.

"Потому что все недовольные уходят в бан. Посудите сами — зачем мне здесь люди, которые не умеют держать свои негативные эмоции при себе? Не нравится — проходим мимо. Желательно, молча", — написала Брухунова в ответ на вопрос.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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