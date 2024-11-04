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Айза раскрыла, ревнует ли Олега Майами к Ольге Бузовой

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём Telegram-канале сообщила, что не ревнует своего бывшего возлюбленного, певца Олега Майами, к исполнительнице Ольге Бузовой.

Айза раскрыла, ревнует ли Олега Майами к Ольге Бузовой
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Айза отреагировала на появившиеся в интернете слухи о том, что артисты якобы начали роман во время работы над совместной песней "Такси". Она подчеркнула, что всегда желала своему бывшему избраннику только самого лучшего.

По словам блогерши, у Майами и Бузовой есть общие мечты и стремления, поэтому они точно находятся на одной волне.

"Олег был незабываемой частью моей жизни! Он делал меня очень счастливой и в самый сложный момент подарил мне много веры в себя. Я никогда не перестану его за это благодарить. Я была влюблена в наш с ним лёгкий и беззаботный вайб. Я всегда желала ему всего самого лучшего, а Оля реально крутая", — высказалась Айза.

Олег Майами и Ольга Бузова открыто не комментируют свои отношения, занимаясь лишь пиаром песни.

Ранее рэпер Natan высказался о поцелуе с Бьянкой.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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