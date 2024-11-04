Рэпер Natan высказался о поцелуе с Бьянкой в реалити-шоу: от меня оправданий не дождётесь

Рэп-исполнитель Natan, известный также как Алишер Мирзохонов, пообщался с поклонниками после выхода очередного выпуска реалити-проекта "Звёзды в джунглях". Он затронул тему своего поцелуя с певицей Бьянкой.
Натан подчеркнул, что не намерен оправдываться перед подписчиками, так как единственный человек, чьё мнение его действительно интересует, не читает его Telegram-канал.
"Что касается хейтеров и всех тех, кто считает себя экспертами в моей личной жизни, то я хочу сказать следующее:"Ребят, посмотрите на свой огород, там, наверное, всё заросло бурьяном, а вы, такие умные, даёте мне советы здесь", — заявил артист.
Также он обратился к "адекватным" зрителям и признал, что действительно совершил ошибку, но выразил надежду, что для кого-то это станет полезным уроком.
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Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
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