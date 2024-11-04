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Рэпер Natan высказался о поцелуе с Бьянкой в реалити-шоу: от меня оправданий не дождётесь

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Natan, известный также как Алишер Мирзохонов, пообщался с поклонниками после выхода очередного выпуска реалити-проекта "Звёзды в джунглях". Он затронул тему своего поцелуя с певицей Бьянкой.

Рэпер Natan высказался о поцелуе с Бьянкой в реалити-шоу: от меня оправданий не дождётесь
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Натан подчеркнул, что не намерен оправдываться перед подписчиками, так как единственный человек, чьё мнение его действительно интересует, не читает его Telegram-канал.

"Что касается хейтеров и всех тех, кто считает себя экспертами в моей личной жизни, то я хочу сказать следующее:"Ребят, посмотрите на свой огород, там, наверное, всё заросло бурьяном, а вы, такие умные, даёте мне советы здесь", — заявил артист.

Также он обратился к "адекватным" зрителям и признал, что действительно совершил ошибку, но выразил надежду, что для кого-то это станет полезным уроком.

Ранее стало известно, на каком языке разговаривает дочь Кристины Орбакайте в домашней обстановке.

 

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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