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Почему кошки любят одних людей и не выносят других?

1:26
Шоу-бизнес

Оказывается, не только мы судим о людях по внешности и характеру. Наши питомцы, обладающие тонким чутьём, тоже способны на придирчивый отбор "кожаных" для своего окружения. Есть категории людей, которых они могут не принять.

Почему кошки любят одних людей и не выносят других?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

— Шумных и активных людей. Спокойная обстановка для кошек крайне важна, поэтому люди, полные энергии, могут действовать им на нервы.

— Тех, кто не способен контролировать свой гнев. Удивительно, но кошки интуитивно распознают таких людей, даже если они ненадолго заходят в гости и не проявляют агрессии.

— Людей, которые не уважают личное пространство. Это касается не только тех, кто без предупреждения берёт кошку на руки, но и тех, кто беззастенчиво смотрит ей в глаза. Такое неуважение для усатых питомцев неприемлемо.

— Обладателей определённых типов внешности. У кошек может быть связан негативный опыт с людьми с такой внешностью. Например, животное, пострадавшее от рук живодёра в чёрной куртке, может всю жизнь испытывать ненависть к мужчинам в чёрной одежде.

А кого же кошки любят?

В целом, это люди с мягким и спокойным характером, приятным запахом и нежным тембром голоса. Вот почему им, как правило, больше нравятся женщины, а мужчинам нужно постараться, чтобы заслужить их доверие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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