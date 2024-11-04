Дочь Кристины Орбакайте разговаривает дома на английском языке

В социальных сетях певицы Кристины Орбакайте появился новый ролик, из которого стало ясно, что её дочь Клавдия разговаривает дома на английском языке.
Многие блогеры и знаменитости не прочь продегустировать знаменитый шоколад из Дубая. Не стала исключением и дочь певицы, которая с радостью попробовала восточную сладость.
Девочка не скрывала своей радости и поблагодарила маму за угощение, при этом её речь звучала не на русском языке.
"Спасибо за шоколад из Дубая! Он очень вкусный", — произнесла она с улыбкой.
На видео Клавдия была запечатлена в домашней обстановке, одетая в лосины и толстовку.
Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым познакомилась в США.
Ранее Клава Кока, как её называют в интернете, поделилась снимком, на котором была запечатлена со слезами на глазах после расставания с Александром Повериным.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?