Дочь Кристины Орбакайте разговаривает дома на английском языке

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В социальных сетях певицы Кристины Орбакайте появился новый ролик, из которого стало ясно, что её дочь Клавдия разговаривает дома на английском языке.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Многие блогеры и знаменитости не прочь продегустировать знаменитый шоколад из Дубая. Не стала исключением и дочь певицы, которая с радостью попробовала восточную сладость.

Девочка не скрывала своей радости и поблагодарила маму за угощение, при этом её речь звучала не на русском языке.

"Спасибо за шоколад из Дубая! Он очень вкусный", — произнесла она с улыбкой.

На видео Клавдия была запечатлена в домашней обстановке, одетая в лосины и толстовку.

Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым познакомилась в США.

Ранее Клава Кока, как её называют в интернете, поделилась снимком, на котором была запечатлена со слезами на глазах после расставания с Александром Повериным.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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