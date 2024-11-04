Роберт де Ниро заявил, что никогда не хотел иметь ничего общего с Трампом

Американский актёр Роберт де Ниро посетил матч Philadelphia Eagles и, не в силах сдержать эмоций, прямо на трибуне произнёс речь против Дональда Трампа.

Фото: YouTube канал NBC News by Скриншот видео YouTube канала NBC News, PDM

Это стало настоящим сюрпризом для зрителей, а видео с участием 81-летнего актёра мгновенно завирусилось в сети.

"Я никогда не хотел иметь с ним ничего общего. Он придурок. Он идиот", — заявил про кандидата в президенты Де Ниро.

Один из пользователей с юмором прокомментировал это событие, отметив, что это его "обычное воскресенье" — стоять у входа в бар Birds и слушать, как Роберт де Ниро защищает права женщин и критикует Трампа.

Уточнения

Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (род. 17 августа 1943, Нью-Йорк, Нью-Йорк или Манхэттен, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр.





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