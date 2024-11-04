Курьёзный случай, который лёг в основу Иронии судьбы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своей книге "Неподведённые итоги" режиссёр Эльдар Рязанов рассказал забавный случай, который лёг в основу новогодней комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Однажды после бани человек по имени Н. заглянул к своим друзьям. Там была шумная вечеринка — отмечали то ли день рождения, то ли годовщину свадьбы. Н., чистый и свежий после парилки, присоединился к веселью и вскоре, как говорится, "ушёл в отрыв".

Среди гостей был шутник Б. Он уговорил своих друзей отправить набравшегося Н. на вокзал, купить ему билет на поезд, погрузить спящего в вагон и отправить в Ленинград. Так они и сделали.

Н. ничего не понял и всю дорогу проспал. Когда он проснулся, то обнаружил, что находится на верхней полке поезда, прибывшего в город на Неве. Он вышел на привокзальную площадь и понял, что при нём нет ничего, кроме портфеля с веником и пятнадцати копеек.

Уточнения

Эльда́р Алекса́ндрович Ряза́нов — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер.



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